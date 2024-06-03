Семьи контрактников в РТ освободят от оплаты обучения детей

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Республика
3 июня 2024  10:50
Автор:
Владислав Косолапкин

Стоимость услуг детского сада, спортивных секций, кружков и питания покрывается специальной картой «Батыр», которую могут получить в Татарстане дети военнослужащих по контракту.

Карта также предоставляет право на бесплатное посещение театров и музеев в сопровождении взрослого. Дети контрактников получают приоритетное право на отдых в оздоровительных лагерях, включая черноморские, а также на первоочередное поступление в детские сады и школы.

Также в вузах существует квота на бюджетное обучение для детей участников СВО, существует возможность перевода с платного обучения. Дети раненых и погибших поступают без экзаменов.

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Семьи контрактников в РТ освободят от оплаты обучения детей