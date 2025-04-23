Семья из Татарстана получила орден «Родительская слава»

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Республика
23 апреля 2025  16:27

Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из семи регионов страны, в том числе семью Калимуллиных из Татарстана. Наил и Флера Калимуллины удостоены ордена «Родительская слава» за воспитание семерых детей.

Среди награждённых медалью этого ордена – ещё одна семья из соседнего Башкортостана: Ильшат и Регина Лукмановы. Всего государственные награды получили 14 семей из разных уголков России, включая Москву, Калмыкию, Новосибирскую и Нижегородскую области.

Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации. Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семерых и более детей, за особый вклад в укрепление семейных ценностей.

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