Семья из Татарстана получила орден «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из семи регионов страны, в том числе семью Калимуллиных из Татарстана. Наил и Флера Калимуллины удостоены ордена «Родительская слава» за воспитание семерых детей.

Среди награждённых медалью этого ордена – ещё одна семья из соседнего Башкортостана: Ильшат и Регина Лукмановы. Всего государственные награды получили 14 семей из разных уголков России, включая Москву, Калмыкию, Новосибирскую и Нижегородскую области.

Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации. Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семерых и более детей, за особый вклад в укрепление семейных ценностей.