«Семык-2024»: марийский праздник лета соберет тысячи гостей в Татарстане

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Республика
10 июня 2024  17:59
Автор:
Эндже Гарафиева

В субботу, 15 июня, в селе Большая Шия Мамадышского района пройдет Семык — традиционный марийский праздник начала лета и почитания предков.

Праздник обещает стать ярким событием, собирающим вместе не только марийцев Татарстана, но и представителей этой национальности из других регионов России.

В программе Семыка — яркая обрядовая часть с молитвами богам о благополучии на грядущее лето, национальные игры и мастер-классы, концерт с участием более 20 марийских народных коллективов и звезд марийской эстрады. В этом году гостей праздника ждут выступления Володи Матвеева, Сергея Пакеева, Ирины Якаевой и Йорга Каче. Также на Семык приедут коллективы из Башкортостана, Удмуртии и других соседних регионов. Вечером организаторы проведут этно-дискотеку.

Семык должен был пройти 22 июня, но в этот день отмечают День памяти и скорби. Организаторы были вынуждены перенести праздник на неделю раньше.

В прошлом году Семык собрал более 4 тысяч гостей. Организаторы надеются, что в этом году эта цифра увеличится. Село Большая Шия расположено в двух часах от Казани, что может привлечь больше гостей из Татарстана.

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«Семык-2024»: марийский праздник лета соберет тысячи гостей в Татарстане
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