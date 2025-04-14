Сенатор предложил ограничить рост цен на обучение по востребованным специальностям

Сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение в Минобрнауки РФ с предложением законодательно ограничить стоимость обучения по ключевым для экономики специальностям.
Основные инициативы:
• Закрепить максимальный рост цен на платное обучение – не выше уровня инфляции (ИПЦ) после первого курса
• Разработать единый перечень льготных категорий студентов, имеющих право на снижение стоимости образования
• Особый контроль за программами подготовки кадров для здравоохранения и образования
Аргументация:
Гибатдинов отмечает, что резкий рост цен на образование усугубляет дефицит специалистов в социально значимых сферах. Сейчас вузы могут снижать стоимость обучения за свой счет, но единых критериев для таких решений нет.
Контекст:
Инициатива следует за недавним законопроектом о регулировании платного приема в вузы, внесенным в Госдуму 4 апреля.
Источник: РИА Новости