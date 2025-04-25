Сенатор предложила разрешить учителям удалять нарушителей дисциплины из класса

Сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой предоставить педагогам право выводить из класса учеников средних и старших классов за систематические нарушения дисциплины.

По словам парламентария, для младшеклассников (1-4 классы) должны сохраняться воспитательные меры – индивидуальные беседы с привлечением психологов при необходимости. Для старших учащихся предлагается ввести более строгие меры: возможность временного удаления из класса после неоднократных замечаний.

Инициатива согласуется с планами Минпросвещения о введении пробной системы оценок за поведение в некоторых регионах с нового учебного года. Как ранее заявлял министр Сергей Кравцов, для этого будет разработан специальный законопроект.

Косихина подчеркнула важность совместной работы школы и родителей: «Необходимо пресекать нарушения на корню, начиная с начальных классов. При этом ключевая роль отводится семейному воспитанию – родителям важно на примерах объяснять детям необходимость уважения к учителям».

Предлагаемые меры должны применяться с учетом индивидуальных особенностей учащихся и в строгом соответствии с законодательством РФ, сообщает РИА Новости.