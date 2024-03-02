Сенатор Терентьев о послании Путина: «Мне было симпатично, что некоторые задачи решены в Татарстане»

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Россия/Мир
2 марта 2024  17:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Член Совета Федерации ФС Александр Терентьев поделился своим мнением о послании Президента России Владимир Путина. Он сказал, что Республика Татарстан уже решила и начала решать задачи, озвученные главой государства накануне. По всем направлениям республика – лидер, заявил Терентьев.

«Мне было симпатично, что многие задачи, которые были обозначены в послании, уже решены или находятся на высокой стадии решения в Татарстане. Это принципиально важно, что республика сегодня находится в лидерах по всем этим направлениям. Это и гордость, и уверенность, что мы этим курсом будем двигаться, потому что меры поддержки, которые обозначены, они внушают уверенность», – заключил Терентьев.

Это, считает собеседник, «не просто обещание, это целостное видение развития страны в тех исторических условиях, которые мы имеем сейчас».

Россия, продолжил сенатор, выступает за систему коллективной безопасности, что неоднократно предлагала другим странам. В отличие от США, которые «беззастенчиво продвигают свои интересы». Терентьев напомнил, что скоро пройдут выборы президента России, в которых участие принимает и Владимир Путин.

«Будущие выборы – это вотум доверия той политической линии Президента страны как национального лидера», – добавил Александр Тереньтев.

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