Сентябрь для Татарстана стал рекордным в потреблении электроэнергии

Сентябрь 2024 года стал рекордным для Татарстана по росту потребления электроэнергии. Показатель превысил 2,6 млрд кВт*час, что на 8% больше, чем в сентябре прошлого года. Это самый значительный прирост с начала года, свидетельствующий об активном развитии промышленности республики.

Рост потребления электроэнергии обусловлен не погодными условиями, а именно увеличением промышленного спроса, объяснил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Среди лидеров роста – предприятия автомобилестроения, нефтепереработки, химической промышленности, а также производители электрооборудования. В частности, значительно увеличили потребление электроэнергии такие гиганты, как КАМАЗ и «Нижнекамскнефтехим».

Растет и собственная выработка электроэнергии в республике. В сентябре она достигла 2,24 млрд кВт*час, что на 19,2% больше, чем годом ранее. Это позволило сократить переток электроэнергии извне на 27,8%.