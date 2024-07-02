Сердечно-сосудистый хирург из Казани предстанет перед судом за смерть пациентки

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Город
2 июля 2024  17:28
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани врач предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Как установило следствие, вечером 1 августа 2023 года в приемное отделение медицинского учреждения была доставлена 65-летняя женщина.

Находившийся на дежурстве 36-летний сердечно-сосудистый хирург ненадлежащим образом осмотрел пациентку, не направил ее на обследование к врачам других специальностей и, не установив верный диагноз «гипертонический криз», направил на амбулаторное лечение.

В результате по возвращении домой состояние женщины ухудшилось, она снова была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась. Согласно результатам проведенных экспертиз, действия обвиняемого состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти потерпевшего.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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