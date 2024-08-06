Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова проведет зарядку в Казани

Известная фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Евгения Тарасова проведет утреннюю зарядку в рамках празднования Дня физкультурника в Казани. Об этом сообщил заместитель министра спорта Республики Татарстан Ильдар Садриев.

Масштабный праздник спорта пройдет 10 августа на территории экстрим-парка «УРАМ» под девизом «Спорт вокруг человека». Начало мероприятий запланировано на 8:00, а присоединиться к зарядке с именитой спортсменкой можно будет ориентировочно в 11:45.

Про то, как пройдет празднование Дня физкультурника в Казани читайте в нашем материале.