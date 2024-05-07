Середина недели вновь окажется дождливой и холодной в Татарстане

Татарстан в очередной раз попадет под влияние западного циклона, что принесет жителям республики не только ледяные дожди, но и мокрый снег – пройдет он не везде, будет замечен преимущественно в северных районах.

Сегодня, 7 мая, нас ожидают стабильные +7 в течение дня. В Казани температура не поднимется выше +9…+11 градусов. Весь день будут идти дожди.

Завтра, 8 мая, небо прояснится, но и температура заметно упадет до +2...+4. Ночью возможно похолодание до нуля.

В четверг, в День победы, днем в Казани около +5. Согласно прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями.