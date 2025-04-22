Серьезное ДТП на трассе в РТ унесло жизни четырех человек

news_top_970_100
Республика
22 апреля 2025  08:49

Ночью на 59-м километре трассы Казань – Буинск – Ульяновск произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика Foton врезался в остановившиеся на светофоре автомобили Sollers, «Лада Веста», «КамАЗ» и Opel.

По предварительным данным, в результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля Sollers, а также водитель и пассажир «Лады Веста».

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняет прокурор Апастовского района Зефер Абитов, лично прибывший на место трагедии. Ситуация взята на контроль прокуратурой Татарстана.

news_right_column_240_400
Новости
В пяти районах Татарстана могут сменить глав муниципалитетов
В Татарстане усилили ветеринарный контроль перед Курбан-байрамом
Серьезное ДТП на трассе в РТ унесло жизни четырех человек
Курсы доллара и евро на 22 апреля
XV Евразийский экономический форум молодежи стартовал в Екатеринбурге
Путин подписал закон о переподготовке учителей в госучреждениях
«Справедливая Россия» предложила налоговые льготы за поддержку многодетных
Казань соберет мировых экспертов пластической хирургии