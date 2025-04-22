Серьезное ДТП на трассе в РТ унесло жизни четырех человек

Ночью на 59-м километре трассы Казань – Буинск – Ульяновск произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика Foton врезался в остановившиеся на светофоре автомобили Sollers, «Лада Веста», «КамАЗ» и Opel.

По предварительным данным, в результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля Sollers, а также водитель и пассажир «Лады Веста».

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняет прокурор Апастовского района Зефер Абитов, лично прибывший на место трагедии. Ситуация взята на контроль прокуратурой Татарстана.