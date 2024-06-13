Серьезный инцидент в аэропорту Татарстана: самолет сел с поломанным шасси

Сегодня, 13 июня, около 18:30 в нижнекамском аэропорту Бегишево легкий учебный двухмоторный самолет Diamond DA-42 NG, принадлежащий Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации, при посадке потерял стойки шасси.

На борту самолета находились пилот-инструктор и курсант, выполнявшие учебно-тренировочный полет. К счастью, они не пострадали.

Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко сообщил, что аэропорт был временно закрыт для обслуживания рейсов после инцидента. В период временного закрытия воздушной гавани были задержаны два рейса.

Комиссия Приволжского межрегионального территориального управления Росавиации уже начала расследование инцидента.