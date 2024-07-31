Сергей Аксенов вручил юбилейную медаль Республики Крым Минниханову

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Республика
31 июля 2024  10:54

Как сообщает пресс-служба Раиса, сегодня, 31 июля, глава республики встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В ходе встречи Рустаму Минниханову была вручена медаль республики Крым «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014—2024».

Фото: rais.tatarstan.ru

Сергей Аксенов отметил, что Республика Татарстан является одним из важнейших партнеров Крыма. Регионы связывают долгие дружеские отношения, которые начались с первых дней Крымской весны.

Глава Республики Крым также рассказал о большой благодарности жителей региона Татарстану за помощь в сложное время. Раис РТ, в свою очередь поблагодарил за награду и отметил вклад Крыма и Севастополя в защиту России.

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