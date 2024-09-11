Сергей Иванов: «Туристический поток в Татарстан вырос»

Туристический поток в Татарстан продолжает расти, а туристы всё чаще выбирают для отдыха именно республику, оставаясь здесь на более длительный срок. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом РТ рассказал глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Для региона, пояснил Иванов, это очень важно, ведь чем дольше турист остается в республике, тем больше средств он тратит на развлечения, питание, экскурсии и сувениры.

Среди главных драйверов роста турпотока глава Госкомитета назвал развитие транспортной инфраструктуры, в частности, открытие новых авиарейсов и запуск трассы М-12 «Восток», которая сделала республику доступнее для автотуристов. Кроме того, популярность набирают водные маршруты и межрегиональные историко-этнические туры, такие как «Великий Волжский путь».

Сергей Иванов отметил, что экскурсионная сфера Татарстана постоянно развивается. Так, появляются новые маршруты, обновляется инфраструктура, совершенствуется уровень сервиса.

Глава Госкомитета также напомнил о мерах государственной поддержки туристического бизнеса, включая субсидии до 2 млн рублей на приобретение оборудования, создание доступной среды, развитие причальной инфраструктуры и кемпингов.

Предприниматели также могут получить гранты до 30 млн рублей на организацию событийных мероприятий.