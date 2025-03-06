Сергей Шойгу провел рабочее совещание на Казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, где провел рабочее совещание. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы аппарата Совбеза.

Мероприятие прошло в закрытом режиме. В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы, связанные с модернизацией производственных мощностей предприятия и обеспечением кадровыми ресурсами. В совещании приняли участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также представители Министерства промышленности и торговли и Министерства обороны Российской Федерации.

Казанский авиазавод активно занимается модернизацией военной авиатехники и гражданского лайнера Ту-214. Ранее, 3 марта, Рустам Минниханов сообщил президенту России Владимиру Путину, что благодаря федеральной поддержке на предприятии был построен новый производственный комплекс стоимостью 38 миллиардов рублей. В планах — возведение еще двух аналогичных объектов. Помимо этого, на территории завода ведутся работы по созданию логистического центра и центра механообработки.

Напомним, что 19 февраля 2025 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев провел на базе Казанского порохового завода совещание, посвященное реализации инвестиционных проектов, направленных на увеличение производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса.