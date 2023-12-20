Сервис «Электронное образование» для татарстанских школ обновится в январе

Подробнее об этом рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Глава Минобрнауки заявил, что система «Электронное образование РТ», которая была введена в эксплуатацию в 2009 году, устарела и требует серьезной модернизации. Он пояснил, что при модернизации будет использованы сервисы «Московской электронной школы», что позволит учителям легче сдавать отчеты и уйти от бумажного документооборота. Также было объявлено о проведении обучения педагогов по работе в обновленной системе.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поддержал модернизацию системы e.tatar.ru. В апреле было подписано соглашение о сотрудничестве с Москвой по внедрению информационных технологий в образование, направленное на использование сервисов "Московской электронной школы" в школах Татарстана.