Минобраз РТ: прием заявлений в детсад через республиканский портал госуслуг временно приостановлен

Сервис приема заявлений на устройство в детские сады через портал госуслуг республики Татарстан временно приостановлен. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования и науки.

«Постановка детей на очередь и зачисление в дошкольные образовательные учреждения Республики Татарстан осуществляется через автоматизированную информационную систему „Электронный детский сад“, которая доступна на Портале государственных услуг Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также зарегистрировать ребенка в очередности можно, обратившись в отдел образования по месту жительства или ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан».

При этом при себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей.