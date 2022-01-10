 Минобраз РТ: прием заявлений в детсад через республиканский портал госуслуг временно приостановлен
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Минобраз РТ: прием заявлений в детсад через республиканский портал госуслуг временно приостановлен

Теперь занять место в очереди можно на портале Госуслуг РФ.

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10 января 2022  17:09
Автор:
Ольга Полякова

Сервис приема заявлений на устройство в детские сады через портал госуслуг республики Татарстан временно приостановлен. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования и науки.

«Постановка детей на очередь и зачисление в дошкольные образовательные учреждения Республики Татарстан осуществляется через автоматизированную информационную систему „Электронный детский сад“, которая доступна на Портале государственных услуг Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также зарегистрировать ребенка в очередности можно, обратившись в отдел образования по месту жительства или ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан». 

При этом при себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей.

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