Шесть человек пострадали за сутки в ДТП в Казани

Как сообщает пресс-служба казанской Госавтоинспекции, за 1 сентября поступило 114 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, шесть из которых с пострадавшими.

За минувшие сутки было задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также 1 водитель, не имеющий права управления транспортным средством. В отделы полиции по подозрению в совершении преступления доставлены 3 гражданина.

ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывает быть особенно внимательными на дорогах, особенно вблизи школ, где дети в первый учебный день могут быть рассеяны и не всегда соблюдают правила безопасности.