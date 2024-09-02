Шесть человек пострадали за сутки в ДТП в Казани

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Город
2 сентября 2024  08:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Как сообщает пресс-служба казанской Госавтоинспекции, за 1 сентября поступило 114 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, шесть из которых с пострадавшими.

За минувшие сутки было задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также 1 водитель, не имеющий права управления транспортным средством. В отделы полиции по подозрению в совершении преступления доставлены 3 гражданина.

ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывает быть особенно внимательными на дорогах, особенно вблизи школ, где дети в первый учебный день могут быть рассеяны и не всегда соблюдают правила безопасности.

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