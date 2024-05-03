Шесть единиц общественного транспорта выделят в Казани для горожан после пасхальной службы

В воскресенье, 5 мая, городские власти подадут специальный транспорт, который поможет добраться горожанам до дома после пасхальной службы.

Всего в эту ночь выйдут троллейбус и 5 автобусов. Они будут ждать казанцев ровно в 2 часа ночи на остановке «Центральный стадион».

Троллейбус доставит до дома жителей Ново-Савиновского района, а автобусы – Кировского, Авиастроительного и Советского районов. С промежуточными остановками они доедут по привычным маршрутам до Дербышек, Советской площади, Азино-1, 10-го микрорайона.