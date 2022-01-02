 Шесть работодателей в Татарстане погасили долги по зарплате более чем на 3 млн рублей
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Шесть работодателей в Татарстане погасили долги по зарплате более чем на 3 млн рублей

Задолженности перед сотрудниками погасили работодатели из Казани, Челнов, а также Зеленодольского, Нижнекамского и Камско-Устьинского районов.

Республика
2 января 2022  10:00
Автор:
Розалия Хайруллина

Задолженности перед сотрудниками погасили работодатели из Казани, Челнов, а также Зеленодольского, Нижнекамского и Камско-Устьинского районах. 

Шесть Три работодейтеля в Татарстане погасили задолженность перед работниками по зарплате на общую сумму бо3 2,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Так, долги своим сотрудникам вернула компания «Регион-Пронтех» в Зеленодольском районе, выплатив более 1 млн рублей. В Нижнекамском районе оне ИП Захаркин А.выплатил 843,3 тыс. рублей 43 работникам, а также кже ИП Никитина Р погасила долг в 922, 1 тыс. рублей перед 40 сотрудниками. 

Кроме того, в Казани компания «Энергострой-73» выплатила 388,9 тыс. рублей пяти работникам, а «Агрофирма “Теньковская”» в Камско-Устьинском районе погасила долг в 106,7 тыс. рублей перед одним сотрудником.  Компания «Гарант-Плюс» из Набережных Челнов также погасила долг перед одним работником в  78,4 тыс. рублей. 

Ранее в Казани фирма лишилась Porsche Panamera за миллионный долг перед кредитной организацией. 

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Шесть работодателей в Татарстане погасили долги по зарплате более чем на 3 млн рублей