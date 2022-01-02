Шесть работодателей в Татарстане погасили долги по зарплате более чем на 3 млн рублей

Задолженности перед сотрудниками погасили работодатели из Казани, Челнов, а также Зеленодольского, Нижнекамского и Камско-Устьинского районах.

Шесть Три работодейтеля в Татарстане погасили задолженность перед работниками по зарплате на общую сумму бо3 2,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.



Так, долги своим сотрудникам вернула компания «Регион-Пронтех» в Зеленодольском районе, выплатив более 1 млн рублей. В Нижнекамском районе оне ИП Захаркин А.выплатил 843,3 тыс. рублей 43 работникам, а также кже ИП Никитина Р погасила долг в 922, 1 тыс. рублей перед 40 сотрудниками.

Кроме того, в Казани компания «Энергострой-73» выплатила 388,9 тыс. рублей пяти работникам, а «Агрофирма “Теньковская”» в Камско-Устьинском районе погасила долг в 106,7 тыс. рублей перед одним сотрудником. Компания «Гарант-Плюс» из Набережных Челнов также погасила долг перед одним работником в 78,4 тыс. рублей.

Ранее в Казани фирма лишилась Porsche Panamera за миллионный долг перед кредитной организацией.