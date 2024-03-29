Шесть видов птиц хотят исключить из Красной книги РТ

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Республика
29 марта 2024  11:15
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане хотят внести изменения в перечень краснокнижных птиц. Каких-то представителей пернатых исключить, а каких-то наоборот защитить, включив в список.

Под исключение попали длиннохвостая неясыть, ушастая сова, козодой, большой улит, травник и луговой лунь. Однако летучую мышь (рыжую вечерницу) необходимо взять под особый контроль, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Вопрос будет вынесен на рассмотрение комиссии, затем отправится в Минприроды России. Ранее из-за миграционного прироста так уже решили убрать из книги бурого медведя.

Ближайшее переиздание Красной книги ожидается в 2025 году. 

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Шесть видов птиц хотят исключить из Красной книги РТ
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