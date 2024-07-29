Шестеро татарстанцев заболели лихорадкой Западного Нила

К 26 июля в регионе было зарегистрировано четыре случая экзотического заболевания. На сегодняшний день число подтвержденных случаев выросло до шести.

Такие данные приводит пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ. Заболевшим оказывается медицинская помощь.

Лихорадка Западного Нила преимущественно распространяется кровососущими насекомыми, поэтому татарстанцам рекомендуется использовать репелленты и противомоскитные сетки, а также избегать заболоченных водоемов.

Следует отметить, что это заболевание неэндемично для Татарстана. Эксперты считают, что лихорадка Западного Нила появилась в нашей республике из-за жаркого лета.