Шестеро татарстанцев заболели лихорадкой Западного Нила

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Республика
29 июля 2024  11:07
Автор:
Владислав Косолапкин

К 26 июля в регионе было зарегистрировано четыре случая экзотического заболевания. На сегодняшний день число подтвержденных случаев выросло до шести.

Такие данные приводит пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ. Заболевшим оказывается медицинская помощь.

Лихорадка Западного Нила преимущественно распространяется кровососущими насекомыми, поэтому татарстанцам рекомендуется использовать репелленты и противомоскитные сетки, а также избегать заболоченных водоемов.

Следует отметить, что это заболевание неэндемично для Татарстана. Эксперты считают, что лихорадка Западного Нила появилась в нашей республике из-за жаркого лета.

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