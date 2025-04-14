В 2025 году россиян ждет шестидневная рабочая неделя

С 27 октября по 1 ноября 2025 года в России пройдет единственная в году шестидневная рабочая неделя. При этом 1 ноября рабочий день будет сокращен на 1 час.

Причина изменений:

Выходной с субботы (1 ноября) переносится на понедельник (3 ноября)

Это позволит создать длинные выходные с 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства

Что дальше?

Со 2 по 4 ноября — трехдневные выходные

С 5 по 7 ноября — сокращенная трехдневная рабочая неделя

День народного единства отмечается 4 ноября с 2005 года.

Изменения в графике работы утверждены постановлением правительства РФ.