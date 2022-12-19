Шеститысячным ребенком в Челнах в этом году стала дочь мобилизованного

Шеститысячным ребенком в Набережных Челнах в 2022 году стала дочь мобилизованного. Ее назвали Самирой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник поздравил родителей Ильмиру и Айдара и старшего брата девочки Данияра. К поздравлениям присоединилось и руководство Набережночелнинского картонно-бумажного комбината, в котором до призыва отец новорожденной работал токарем.

Мэр вручил семье 100 тыс. рублей и коробку с необходимыми вещами для младенца.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что разведчик из Зеленодольска, получивший ранение в СВО, провел никах в военном госпитале