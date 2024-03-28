Сестра Героя России из Татарстана будет баллотироваться в депутаты Госсовета РТ

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Республика
28 марта 2024  16:48
Автор:
Эндже Гарафиева

В сентябре в Татарстане пройдут очередные выборы — татарстанцы будут выбирать между кандидатами в депутатский корпус Госсовета РТ. «Единая Россия» приняла первые заявки для предварительного голосования.

Заявление подано Динарой Алтыновой — сестрой Героя России Дамира Исламова. Она учредитель благотворительного фонда, который носит имя брата, а также депутат Шигалеевского сельского поселения в Пестречинском районе.

Она считает, что задача Татарстана — стать образцово-показательным регионом России, поэтому важно быть лидером во многих сферах и делать жизнь татарстанцев лучше. 

Вторым кандидатом наряду с Алтыновой может стать гендиректор ТНВ Ильшат Аминов. Он отметил, что для него избрание очень важно, так как, по его мнению, Госсовет РТ – «гарант развития федерализма» в России. Аминов заявил, что готов защищать ценности всеми своими силами.

Кандидаты в депутаты определятся 20-26 мая путём электронного голосования. 27 мая назовут имена, которые окажутся в бюллетенях 8 сентября этого года.

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