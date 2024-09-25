Сестра заживо сгоревшего в казанском метро рабочего получит компенсацию

Прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда сестре рабочего «Метроэлектротранса», трагически погибшего в результате несчастного случая в августе прошлого года.

Мужчина случайно опрокинул на себя емкость с растворителем, одежда загорелась, и он скончался от полученных ожогов на месте происшествия. Расследование установило вину старшего электромеханика и главного инженера электрохозяйства метрополитена в нарушении требований охраны труда.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу сестры погибшего, которая являлась его близким родственником. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. Сумма компенсации не разглашается.

