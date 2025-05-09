В Казани прошло шествие «Бессмертного полка», в нем участвовало 150 тыс. человек

В Казани завершилось масштабное шествие в рамках акции «Бессмертный полк».

В нем принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, который прошел с портретом своего дяди - Галимзяна Миннихановича Минниханова. Он ушёл на фронт в возрасте 19 лет. В составе 359-го стрелкового полка участвовал в ожесточенных боях под Москвой, где пал смертью храбрых 15 декабря 1941 года. Также рядом шел и сын главы республики Искандер. Он нес портрет дедушки со стороны мамы - ветерана Великой Отечественной войны Бария Сафиулловича Сафиуллина.

А всего, по предварительным данным, в мероприятии приняло участие порядка 150 тысяч казанцев. Маршрут составил 2,1 км и проходил через улицы Карла Маркса, Лобачевского, парк Черное озеро и по улице Кремлевская до площади Тысячелетия. Там для всех желающих была организована интерактивная праздничная программа.

По пути следования колонны горожан активно подпевали песням военных и послевоенных лет, играющим из колонок, установленных на всем протяжении маршрута.

Кроме того, на медиафасаде «Ак Барс Арены» проходит цифровая версия акции. До позднего вечера на нем будут транслироваться фотографии ветеранов, которые предоставили участники общероссийского движения через официальные ресурсы.