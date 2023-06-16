 Сеть фитнес-клубов в Казани могут оштрафовать за недостоверную рекламу абонементов
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Сеть фитнес-клубов в Казани могут оштрафовать за недостоверную рекламу абонементов

В рекламе не были указаны точные цены за абонементы.

Город
16 июня 2023  16:54
Автор:
Валерий Саидов

В Казани сеть клубов «Алекс Фитнес» могут оштрафовать за недостоверную рекламу по продаже абонементов. Об этом сообщили в УФАС Татарстана.

Согласно рекламе, клуб предоставлял возможность клиентам приобрести абонементы в тренажерный зал и фитнес+бассейн всего за 1 рубль.

Заинтересованные пользователи далее переходили на официальный сайт фитнес-слуба, где указывались полугодовые и годовые абонементы, но без указания цены. Чтобы узнать стоимость абонементов, пользователям было необходимо оставить заявку с указанными в ней личными данными и номером телефона.

«Было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения закона «О рекламе» из-за того, что потребители рекламы не могли получить информацию об услуге в полном объеме. Ввиду того, что с данной компанией уже был подобный случай и раньше, будет рассматриваться вопрос о максимальном штрафе в 500 тыс. рублей», – отметили в антимоноплоьной службе республики.

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