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Сеть подростковых клубов Казани «Подросток» отмечает 35 лет

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Республика
28 ноября 2023  11:26
Автор:
Виктория Осинина

МБУ "Подросток" - крупнейшая сеть подростковых (молодежных) клубов Казани, в которых молодежь в возрасте от 14 до 35 лет могут заниматься творческой, спортивной, интеллектуальной деятельностью. Об этом напомнили 28 ноября на пресс-конференции в ИА "Татар-информ". Сегодня 66 клубов объединяют более 18 тысяч человек, которые посещают занятия  по 70 направлениям. Информацию о расположении ближайшего клуба, расписание кружков можно узнать позвонив на горячую линию: 8-800-707-95-47. Подробнее читайте в газете "Казанские ведомости".

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