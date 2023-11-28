Сеть подростковых клубов Казани «Подросток» отмечает 35 лет

МБУ "Подросток" - крупнейшая сеть подростковых (молодежных) клубов Казани, в которых молодежь в возрасте от 14 до 35 лет могут заниматься творческой, спортивной, интеллектуальной деятельностью. Об этом напомнили 28 ноября на пресс-конференции в ИА "Татар-информ". Сегодня 66 клубов объединяют более 18 тысяч человек, которые посещают занятия по 70 направлениям. Информацию о расположении ближайшего клуба, расписание кружков можно узнать позвонив на горячую линию: 8-800-707-95-47. Подробнее читайте в газете "Казанские ведомости".