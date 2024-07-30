Сформирован график отключения горячей воды в июле – августе в Казани

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Город
30 июля 2024  10:10

Отключения начнутся с 30 июля 2024 года. Неудобства связаны с проведением работ по гидравлическим испытаниям на магистральных и квартальных тепловых сетях. Постепенное снижение температуры горячей воды с последующим отключением пройдет по следующим адресам:

30 июля – 9 августа:

Маршала Чуйкова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39;
Мусина, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80;
Фатыха Амирхана, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109.

31 июля – 13 августа:

Волгоградская, 2, 4, 6, 18, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;
Восстания, 25;
Декабристов, 150, 156;
Ибрагимова, 32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 57, 59;
Коллективная, 27,31, 33, 35, 39;
Короленко, 33а, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;
Ибрагимова, 53, 55;
Короленко, 31а, 35, 35а, 37, 39;
проспект Ямашева, 28, 30, 32.

С 30 июля по 2 августа:

Абубекира Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8, 8б, 10, 10а, 20а, 22;
Братьев Касимовых, 37, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 70, 82, 82а;
Вербная, 1, 1а;
Комиссара Габишева, 1, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 11/3, 11а, 11б, 17, 16, 16а, 18, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 45;
Дубравная, 1/104, 2д, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11,11а, 13, 14, 14а, 16а-21,16а-23,17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 57 корп. 3, 57 корп. 4, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 61 корп. 3, 61 корп. 4, 63, 65;
Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 21б, 22, 22а, 23, 25;
Кул-Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7б корп. 1, 9/95, 10, 12, 14, 11/52а, 11/52б, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38;
Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;
Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;
Ноксинский спуск, 1, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
проспект Победы, 18, 18/1, 18а, 20, 20/1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57а, 57б, 57в, 58, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139 корп. 1, 139 корп. 2, 139 корп. 3, 139а корп. 1, 139а корп. 2;
Родины, 24а, 24б, 24в, 24г, 26г, 26е, 33б;
Рихарда Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 66в, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121;
Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;
Салиха Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Созидателей, 9, 11;
Чингиза Айтматова, 1, 11, 13, 13 корп. 2, 5, 6, 7, 8, 10;
Чишмяле, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21;
Юлиуса Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 14а, 14б,14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64-1, 64-2, 64-3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 88, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;
Яраткан, 4, 4а, 4б, 4в.

Со 2 по 13 августа:

Абубекира Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8б, 10, 10а, 20а, 22 (стр. 17), 22 (стр. 20), 8 (стр. 19), 8 (стр. 24);
Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 70, 37, 82, 82а;
Вербная, 1, 1а;
Комиссара Габишева, 4, 5, 6, 8, 10;18а, 16, 16а, 18, 1, 11/3, 11а, 11б, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 7, 45;
Дубравная, 1/104, 3, 3а, 5, 7, 9, 11,11а, 13, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 29, 29а, 31, 33, 10, 12, 14, 34, 30, 36, 28, 28а, 28б, 16а-23, 16а-21, 14а, 35, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 57 корп. 3, 57 корп. 4, 61 корп.1, 61 корп. 2, 61 корп. 3, 61 корп. 4, 63, 65, 2д;
Завойского, 11а, 17, 17а, 14/74, 16, 18, 20, 22, 22а, 2, 4, 6, 8, 12, 3, 5, 7, 21, 21б, 23, 25;
Кул Гали, 27, 34, 36, 38, 29, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7б корп. 1, 9/95, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 15/21, 11/52а, 11/52б;
Ломжинская, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
Ноксинский спуск, 4, 8, 8а, 8б, 8в, 10;
проспект Победы, 41, 43, 45,47, 18, 18/1, 18а, 20, 20/1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32,42, 33, 35, 35а, 35б, 39, 41, 43, 45, 47, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б, 56, 58, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90;
Рихарда Зорге, 105, 107, 111, 121, 119 (итп), 109, 113, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 42, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 66в, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 93а, 95, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 100, 100/1, 97, 99, 101;
Родины, 24а, 24б, 24в, 24г, 26б, 26г, 26в, 26е, 33б;
Салиха Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Сафиуллина, 17, 21, 24, 32, 32а, 42, 50а, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4,26, 26а, 28, 30, 44, 46, 48, 50;
Созидателей, 9, 11, 13, стр. 12, стр. 13;
Чингиза Айтматова, 1, 11, 13, 13 корп. 2, 5, 6, 7, 8, 10;
Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21;
Юлиуса Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 88, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30,2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14а, 14б, 14в, 34, 36, 38, 49, 51, 53, 55, 55а, 69, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 52, 54, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64-1, 64-2, 64-3, 66, 68, 72, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 42, 44, 48, 50;
Яраткан, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 6/15.

Отмечается, что сроки отключения могут быть скорректированы.

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