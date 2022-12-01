 «Сибирь» обыграла «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
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«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

Встреча закончилась со счетом 3:6 в пользу новосибирской команды.

Спорт
1 декабря 2022  08:51
Автор:
Эдуард Салихов

Новосибирская команда «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:6.

Отметим, что первую шайбу в ворота казанцев забили уже на 1-й минуте. На 18-й минуте Дмитрий Воронков сравнял счет. Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков сделал дубль, еще один гол на счету Станислава Галиева.

У «Сибири» отличились Никита Шашков, Тэйлор Бек, Владимир Бутузов, Дмитрий Овчинников, Михал Чайковски и Никита Сетдиков.

Следующий матч чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 2 декабря против ярославского «Локомотива».

Ранее «КВ» сообщали, что «Ак Барс» разгромил в Казани ХК «Сочи». Игра закончилась со счетом 6:2. Для «барсов» это была вторая победа подряд.

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