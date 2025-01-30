Сильные муниципалитеты - основа сильной России

Татарстан принял региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина - сила России», озаглавленный «Комфортная среда для жизни». Это крупнейшее в стране событие, посвященное развитию муниципальных образований.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин неоднократно в своих выступлениях обращал внимание на то, что муниципальный уровень власти - самый близкий к народу», - подчеркнул в ходе приветственного слова заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев Евгений Грачев.

«В республике многое делается для создания комфортной среды для жизни. С нуля построены 400 общественных пространств в городах и селах. На это было потрачено 33 млрд рублей», - отметил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.