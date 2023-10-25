Синичка на фестивале фестивалей летала под пушкинские строки

В прошлом году «ЛИффТ» прошел в Уфе, так как пятым золотым лауреатом фестиваля был известный башкирский сатирик, народный поэт РБ Марсель Салимов. В минувший понедельник на большой сцене Культурного центра имени А.С.Пушкина он торжественно передал флаг «ЛИффТа» шестому обладателю золотой медали - известному литературному критику, профессору Казанского университета Альфие Галимуллиной.

Забегая вперед, скажем, что на закрытии фестиваля Альфия Фоатовна в свою очередь передала флаг фестиваля следующему, седьмому золотому лауреату Марине Карягиной - известной чувашской поэтессе. Так что в будущем году фестиваль должен пройти в Чебоксарах.

Добавим, что серебряными медалями были награждены лауреат Державинской премии, художественный руководитель казанского поэтического театра «Диалог» Ольга Левадная и адыгейский поэт Инвер Шеуджен (Краснодар).

Впрочем, это официальная часть - «ритуально-фестивальная». На торжественном открытии и закрытии также выступили артисты театра «Диалог», студенты театрального училища и консерватории. Основные мероприятия «ЛИффТа» проходили параллельно в конференц-зале и молодежной студии. Прежде всего гостям представили литературные фестивали нашей республики: «Горький-фест» и «Пушкин-фест», межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль «Рукопожатие республик» и открытый фестиваль поэзии «Галактика любви» имени Вероники Тушновой, Державинский праздник поэзии, а также первый литературный фестиваль «Яблоко пополам», посвященный 120-летию классика татарской литературы Аделя Кутуя и 85-летию драматурга Диаса Валеева.

Прошли презентации журналов «Казань» и «Аргамак. Татарстан», «Паровозъ» (Москва) и «Мурр» (Калининград), а также первого номера регионального журнала «ЛИффТ. Татарстан» (редактор Вера Хамидуллина).

Главный редактор всероссийского литературного журнала «ЛИффТ», директор фестиваля фестивалей и президент Всемирной организации писателей (WOW), московская поэтесса Маргарита Аль (М.В.Альмухаметова) представила участникам и другие региональные выпуски: в Тюмени (редактор Екатерина Володина), Екатеринбурге (Лиана Романова), Элисте (Елена Ользеева), а также поделилась идеей объединения «под одной обложкой» регионов не только России, но и стран ближнего зарубежья, прежде всего Белоруссии и Казахстана... Рассказала Маргарита Аль и о проведении Евразийского форума WOW в Египте весной этого года, отметив, что многие писатели мира любят русскую литературу и, в отличие от западных политиков, не хотят включаться в «культуру отмены». Им действительно хочется знать, что сейчас происходит в России. Они готовы к налаживанию живых культурных связей. И помощь в этом могли бы оказывать Русские дома, которые активно работают во многих государствах Евразии, Африки, Латинской Америки.

Главный редактор «Казанских ведомостей», президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ Венера Якупова рассказала об акции газеты «Даешь союз «бумаги» и «цифры»!», в частности, поделилась итогами научных исследований о влиянии чтения книг на духовное развитие детей, о зависимости подростков от гаджетов и последствиях тотальной цифровизации. Поэты и писатели, редакторы литературных журналов, участвовавшие в круглом столе, реагировали на это выступление особенно бурно - ведь у всех есть дети и внуки, речь, в конце концов, идет не просто о чтении книг и повышении культуры, но о выживании нации!

В это время в молодежной студии шли мастер-классы, в какой-то степени подтверждавшие, что не все потеряно - молодые не только читают книги, но и сами пробуют свои силы, например, в стихах. Руководитель казанского литературного кафе «КаЛитКа» при Центральной библиотеке г. Казани, поэт Эдуард Учаров предложил на суд собравшихся тему «Поэзия вычеркивания»: редактирование и изменение текста в игровом формате поэтической лаборатории «ЛабУч». Новые форматы в работе с молодыми поэтами уже сегодня дают первые плоды в виде сборника стихотворений «ЛабУч».

Понедельник, известно, - день тяжелый, но для поэтов он завершался главным угощением, которое зовется «Свободный микрофон». В большом зале все желающие могли записаться и выступить со своими стихами. Собственно, там и случилось самое главное, ради чего проводятся все литературные фестивали. Поэты и писатели из разных городов и областей спешили познакомиться друг с другом, обменяться адресами и телефонами. Более неформальное общение продолжили за праздничным ужином.

...Но был на фестивале фестивалей и необычный участник. В большой зал Культурного центра имени А.С.Пушкина во время торжественного закрытия, когда директор проекта «ЛИффТ» Маргарита Аль читала знаменитые пушкинские строки «Друзья мои, прекрасен наш союз!», на сцену неведомо откуда залетела маленькая птичка. Потом она перелетела в зал, присела на мольберт, прошлась по перилам, короче говоря, согрелась и освоилась. Выступлениям и награждениям она не мешала, но все же обращала на себя внимание. Нам показалось, что синичка появилась не случайно. Кому-то на ум пришла поговорка про «журавля в небе», а нам она напомнила о народном поверье, когда залетевшую птичку или бабочку воспринимали как душу ушедшего в лучший мир...

Почему-то сразу вспомнился народный поэт Татарстана Разиль Валеев, которого проводили в последний путь в минувшую субботу. На круглом столе о нем, конечно, вспоминали, тем более что его стихи открывают новый номер литературного журнала «ЛИффТ. Татарстан».

Вчера гости фестиваля фестивалей выступили со стихами в Казанском театральном училище, а в ответ послушали свои стихотворения в исполнении будущих артистов. А завершилась культурная программа «ЛИффТа-2023» возложением цветов к памятнику Г.Р.Державина и посещением Музея Е.А.Боратынского.