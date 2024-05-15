Синоптики предупредили об изменениях погоды на 16 мая в Татарстане

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Республика
15 мая 2024  20:19
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане в четверг, 16 мая, прогнозируется переменная облачность и отсутствие значительных осадков. По информации Гидрометцентра РТ, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду.

Синоптики также отмечают значительный температурный контраст в регионе. В ночные часы температура может опуститься до -2...-7 градусов, что приведет к заморозкам на почве и в воздухе, тогда как дневные температуры достигнут +13...+18 градусов.

В столице Татарстана, Казани, в ночь на 16 мая температура воздуха снизится до 0...+2 градусов, местами возможны заморозки до -3 градусов. Днем ожидается повышение до +16...+18 градусов.

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