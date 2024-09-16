Синоптики ждали прогноз на неделю в Татарстане

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Республика
16 сентября 2024  15:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Обширный антициклон, который удерживает тепло над Татарстаном, не спешит уступать позиции.

На прошедших выходных воздух прогрелся до +22..+25˚, дав казанцам возможность насладиться солнечными деньками. Несмотря на то, что в отдельных районах прошли кратковременные дожди с грозами, в целом, погода оставалась сухой и комфортной.

В ближайшие три дня, с 17 по 19 сентября, ожидается продолжение теплой, безветренной погоды без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Днем температура воздуха поднимется до +20..+25˚. Ночью столбик термометра опустится до +4..+9˚, а на западе республики до +12˚. В следующие дни, 18 и 19 сентября, ночью ожидается +6..+12˚, в восточных и южных районах 0..+5˚.

Гидрометцентр РТ прогнозирует, что к концу недели дневные температуры немного снизятся до +18..+23˚. В отдельных районах может пройти небольшой дождь.

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