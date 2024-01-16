В ходе ее реализации за прошлый год сироты получили за счет государства 762 однокомнатные квартиры. Они все расположены в соципотечных домах, построенных за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ.

Как сообщает ГЖФ РТ, все предоставленные квартиры имеют чистовую отделку, оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.

Передача квартир позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России. Нацпроект, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году.

Всего за последние 11 лет в рамках исполнения программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Госжилфонд передал ее участникам более 4700 квартир. Ранее Госжилфонд ежегодно обеспечивал жильем около 300 детей-сирот. Но с 2020 года, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение об удвоении количества предоставляемого жилья детям-сиротам до 600 квартир в год.