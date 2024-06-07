Число сдающих ЕГЭ по китайскому языку в РТ увеличилось

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Республика
7 июня 2024  14:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В этом году в Татарстане наблюдается заметный рост интереса к изучению китайского языка. В этом году предмет для сдачи выбрали шесть одиннадцатиклассников, что втрое больше, чем ранее.

По данным Министерства образования и науки Татарстана, это связано с укреплением экономических и культурных связей между Россией и Китаем, а также с повышением престижа и востребованности китайского языка в современном мире.

Сдаётся ЕГЭ по этому предмету чуть больше трёх часов: 14 минут на устную часть и 3 часа на письменную.

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