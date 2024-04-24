Систему «Говорящий город» внедрили в казанские автобусы

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Город
24 апреля 2024  12:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в общественном транспорте Казани запустили тестирование системы «Говорящий город». Пока первым испытуемым стал маршрут №36.

Система позволяет с помощью звукового ориентирования пользоваться услугами транспорта инвалидам по зрению и колясочникам. Особенные пассажиры через мобильное приложение на телефоне высылают уведомление водителю, который, подъезжая к остановке, заранее знает о необходимости открыть пандус или включить звуковой маяк над дверью, пишет мэрия Казани. 

Как отмечают сами незрячие пассажиры, благодаря этой системе они знают, какой автобус приехал, на какой остановке выйти, и могут сами найти дверь.

Например, остановка «Аптека №293» является транспортным узлом для трех автобусов и одного троллейбуса – в сумме 90 единиц общественного траспорта. Здесь располагаются объекты, которыми чаще всего пользуются граждане с ограниченными возможностями здоровья.

«Говорящий город» – не нововведение для России, до Казани система дошла спустя 43 региона страны. В столице Татарстана тестирование будет проходит на протяжении месяца. В случае удачного завершения эксперимента, возможность внедрят в другой транспорт.

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