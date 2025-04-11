СК проверит 20-летний капремонт дороги в казанском поселке

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с дорогой в казанском поселке Борисково, которая не ремонтировалась более 20 лет. Жители неоднократно жаловались на разрушенное покрытие, затрудняющее проезд транспорта и доступ экстренных служб, особенно в непогоду. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Проверку поручено провести руководителю следственного управления СК по Татарстану Марселю Дулкарнаеву. Результаты доклада направят в центральный аппарат ведомства. Ход расследования взят на контроль.