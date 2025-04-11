СК проверит 20-летний капремонт дороги в казанском поселке

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Город
11 апреля 2025  10:51

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с дорогой в казанском поселке Борисково, которая не ремонтировалась более 20 лет. Жители неоднократно жаловались на разрушенное покрытие, затрудняющее проезд транспорта и доступ экстренных служб, особенно в непогоду. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Проверку поручено провести руководителю следственного управления СК по Татарстану Марселю Дулкарнаеву. Результаты доклада направят в центральный аппарат ведомства. Ход расследования взят на контроль.

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