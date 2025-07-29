СК РФ взял на контроль дело о ненадлежащей медпомощи ребенку в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Татарстану Валерию Липскому представить детальный отчет о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи годовалому ребенку. Поводом для вмешательства стало обращение жительницы республики в Информационный центр ведомства.

Согласно заявлению матери, в августе 2023 года ее сын с приступом удушья был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, однако в ходе транспортировки ребенку не были проведены необходимые реанимационные мероприятия. В результате мальчику установлена инвалидность.

Расследование данного инцидента продолжается в следственном управлении по Республике Татарстан. Бастрыкин потребовал тщательной проверки всех обстоятельств произошедшего, включая действия медицинских работников. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом СК России.