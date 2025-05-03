СК России возобновляет расследование по аварийному дому в Тетюшах

В Татарстане возобновлено расследование уголовного дела о нерасселении жителей аварийного дома в Тетюшах, которое ранее было прекращено. Решение принято после обращения жильцов в Следственный комитет России.

Как сообщили в информационном центре СК, дом 1917 года постройки, являющийся объектом культурного наследия, изначально входил в региональную программу расселения аварийного жилья (2013-2015 гг.). Однако в 2014 году здание необоснованно признали пригодным для проживания, несмотря на явные признаки разрушения – ветшающий фундамент и увеличивающиеся трещины в стенах.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому возобновить производство по делу и завершить расследование в сжатые сроки. После завершения материалы будут направлены в суд.