Скалолазка из Татарстана победила в главном старте страны в Тюмени

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Спорт
1 мая 2024  17:55
Автор:
Эндже Гарафиева

Алиса Валеева заняла первое место в финале Первенства России по скалолазанию среди юниоров. Там она представляла интересы Республики Татарстан.

Турнир проходил в Тюмени, в финале выбились десять сильнейших участников по итогам квалификации.

Валеева стартовала одной из первых и показала лучший пролаз, сделав 35 перехватов и успешно преодолев большую часть трассы.

Она побеждает уже второй раз на главном молодежном старте года, впервые заняв первое место в 2017 году.

Второе и третье места среди юниоров заняли две девушки из Санкт-Петербурга.

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