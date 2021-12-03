 «Пользуюсь популярностью»: Алтынбаева рассказала о своем опыте нахождения в психиатрической клинике
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«Пользуюсь популярностью»: Алтынбаева рассказала о своем опыте нахождения в психиатрической клинике

Агина Алтынбаева проходит в клинике психиатрическую экспертизу.

Город
3 декабря 2021  10:34
Автор:
Ольга Ильина

Скандалистка из Набережных Челнов Агина Алтынбаева рассказала о жизни в психиатрической клинике, куда ее принудительно направили. Пост опубликовали на личном аккаунте активистки в соцсетях – Алтынбаева ранее объясняла, что ее страницу ведут «редакторы».

Женщина пишет о заботе и внимании со стороны персонала, о пятиразовом питании. Также она говорит об «адекватном» контингенте пациентов клинике, что у всех есть «своя жизненная позиция».

Фото: © соцсети

Более того, скандалистка утверждает, что совсем не обделена вниманием со стороны мужчин.

«Удивило, что я пользуюсь здесь какой-то популярностью, особенно у мужчин, некоторые даже приносят мне свои передачки», – рассказывает она в своем посте.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Агина Алтынбаева сбежала из психиатрической клиники, куда ее принудительно направили по решению суда. Тем не менее, ее вернули к врачам, и сейчас она проходит экспертизу.

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