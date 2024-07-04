Скандально известная мать Чижевская обвиняет мужа в потере ребенка

История любви 45-летней жительницы Казани Айсылу Чижевской и ее приемного сына Даниила, которая в прошлом году стала сенсацией, получила неожиданный и трагичный поворот. Айсылу потеряла ребенка, обвиняя в этом своего мужа.

Напомним, в прошлом году по России прошла новость о том, что 54-летняя Айсылу Чижевская-Мингалим из Казани стала супругой 23-летнего Даниила, являющегося ее приемным сыном. Эта история вызвала бурные дискуссии и осуждающие реакции в обществе.

Однако идиллию в семье Чижевских нарушила неприятная история. По словам Айсылу, в один из дней Даниил внезапно исчез и не выходил на связь несколько суток. Позже он позвонил жене и сообщил, что находится в больнице после избиения. Айсылу сильно разнервничалась, что привело к потере ребенка, о чем она рассказала на шоу «Прямой Эфир».

«Выяснилось, что муж одной из девиц, с кем он проводил время, просто его подкараулил и хорошенько отдубасил со своей компанией, – рассказала Айсылу. – Я узнала, что он встречался с ней за деньги. Он украл мою душу. Я не выдержала, мое здоровье очень серьезно пошатнулось. Конечно же, я потеряла ребенка».

После этих событий Айсылу переехала в деревню и заявила, что сейчас не поддерживает связь со своим мужем и планирует подать на развод.

Ранее общественность была шокирована тем, что Чижевская утверждала – у них с мужем все в порядке и ни о каком разводе не может быть и речи. Она также призналась, что все сказанное на шоу было ложью и частью сценария. По словам Чижевской, таким образом она пыталась спасти своего приемного сына от пагубных привычек.