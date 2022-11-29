Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Казань 5 декабря

Столицу Татарстана 5 декабря посетит сказочный поезд Деда Мороза. Состав прибудет на железнодорожный вокзал Казань-1 в 15:35. Детям и их родителям покажут развлекательную праздничную программу с участием артистов и аниматоров.

«Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры поезда – Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда», – написано на официальном сайте поезда Деда Мороза.

Подробности о проведении программы и билетах – на сайте.