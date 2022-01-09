«Сколько можно это терпеть»: жители Челнов пожаловались на частое отключение горячей воды

Жители одного из домов Набережных Челнов пожаловались на частое отключение горячей воды в квартирах. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Проблема с отключением водоснабжения возникала как в течение 2021, так уже и в 2022 году, возмущаются жильцы.

«Сколько можно это терпеть? Вы не можете решить этот вопрос до сих пор, ссылаясь на то, что в 2008 году при капитальном ремонте поставили некачественные трубы — с гарантией на 50 лет» — обратились челнинцы к управкомпании.

После многочисленных жалоб компания «Камстройсервис» пообещал устранить проблему в этом году.

Ранее «КВ» сообщали, что жители Набережных Челнов жалуются на неочищенные дороги.