 «Сколько можно это терпеть»: жители Челнов пожаловались на частое отключение горячей воды
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«Сколько можно это терпеть»: жители Челнов пожаловались на частое отключение горячей воды

Управляющая компания обещает устранить проблему к 2022 году.

Город
9 января 2022  14:14
Автор:
Роза Габитова

Жители одного из домов Набережных Челнов пожаловались на частое отключение горячей воды в квартирах. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Проблема с отключением водоснабжения возникала как в течение 2021, так уже и в 2022 году, возмущаются жильцы.

«Сколько можно это терпеть? Вы не можете решить этот вопрос до сих пор, ссылаясь на то, что в 2008 году при капитальном ремонте поставили некачественные трубы — с гарантией на 50 лет» — обратились челнинцы к управкомпании. 

После многочисленных жалоб компания «Камстройсервис» пообещал устранить проблему в этом году.

Ранее «КВ» сообщали, что жители Набережных Челнов жалуются на неочищенные дороги.

 

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