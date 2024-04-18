Школьница из Казани отправится в Китай на олимпиаду по химии

Ученица лицея №131 Александра Ромашова из Казани вошла в число делегатов Российской Федерации на Международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая в этом году пройдет уже в 58-й раз. Она считается самой трудной в мире, вместе с тем крайне интересной. Всего туда отправляются 10 школьников, которые стали победителями всероссийской олимпиады по химии в этом году.

Россиян ждут 21-26 апреля в городе Шэньчжэнь. Научное состязание будет включать в себя теоретический и экспериментальный уровни. В прошлом году Россия заняла 1 общекомандное место и привезла семь золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую.

Интересно, что эта менделеевская олимпиада является частью международной химической олимпиады. Если казанская школьница победит, то сможет отправиться в Саудовскую Аравию на сдачу еще одного теста.