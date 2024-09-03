Школьница в Башкирии выпрыгнула из автобуса на ходу

В Нефтекамске зафиксирован случай, когда 17-летняя школьница выпрыгнула из движущегося автобуса. Об этом сообщает новостной портал «Время новостей».

Ситуация произошла 2 сентября около 10.15 часов. Одиннадцатиклассница, не заметив свою остановку, решила активировать кнопку аварийного открытия дверей и покинула транспортное средство. Водитель автобуса, по словам журналистов, не заметил момент происшествия, и никто из пассажиров не сообщил ему о случившемся.

По данным, полученным от Министерства здравоохранения Башкортостана, 17-летняя девушка сейчас находится в нейрохирургическом отделении одной из местных больниц. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.