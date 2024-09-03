Школьник из Казани защищает честь России на олимпиаде в Египте

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Россия/Мир
3 сентября 2024  14:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Ученик 11 класса казанского лицея-интерната №2 Гимран Абдуллин представляет Россию на 36-й Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая проходит с 1 по 8 сентября в Египте.

 Фото: © телеграм-канал «Казанское образование»

В этом году в престижном интеллектуальном состязании принимают участие более 350 школьников из 90 стран мира. Россию, помимо Гимрана, представляют трое московских школьников. Участникам предстоит в течение двух пятичасовых туров решить серию сложных алгоритмических задач. Подготовка к олимпиаде велась в течение всего учебного года, включая специализированные сборы на базе МФТИ.

Гимран Абдуллин – опытный участник международных олимпиад. Ранее он одержал победу в Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике.

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