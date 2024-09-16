Школьникам из Татарстана не выплатили зарплату за летнюю подработку

Прокуратура Тукаевского района РТ вмешалась в ситуацию с несвоевременной оплатой труда школьников, работавших в летний период, сообщает пресс-служба ведомства.

Пятеро несовершеннолетних были приняты на работу для благоустройства территории. Однако, после окончания трудового договора 15 августа, работодатели не спешили с выплатой заработка. Школьники получили лишь часть денег 19 августа, а оставшуюся сумму – только 28 августа.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что ситуация с невыплатой зарплаты не единична. Аналогичные случаи были выявлены в шести сельских поселениях.

В отношении виновных в несвоевременной оплате труда возбуждены административные дела и переданы в трудовую инспекцию. В результате вмешательства прокуратуры долг по оплате труда школьников на сумму более 18 тысяч рублей был полностью погашен.